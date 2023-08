Descrizione

La cacio e pepe tradizionale è indubbiamente buonissima, ma la variante con cozze e limone, specialmente in estate, ha una marcia in più. Se amate sperimentare, anche a partire dai grandi classici, questa è una ricetta che devete assolutamente provare e far assaggiare a chiunque ami i frutti di mare. Cremosa, saporita, invitante: la cacio e pepe con cozze e limone è un tripudio di bontà che vi lascerà senza parole, fin dal primo assaggio. Scoprite subito quali ingredienti occorrono e come prepararla passo dopo passo.