Descrizione

Amate ricreare in chiave gourmet i grandi classici della cucina italiana? Questa ricetta è tutta per voi! Vi proponiamo una gustosissima variante marinara della tradizionale cacio e pepe romana, preparata con l’aggiunta dei gamberi e del lime. In questo piatto, cremoso e saporito, la terra incontra il mare, in un equilibrio di sapori perfetto: la sapidità del pecorino, il gusto delicato dei crostacei, l’aroma intenso del pepe e infine la freschezza del lime. Curiosi di provarli? Seguite passo dopo passo la nostra ricetta della deliziosa cacio e pepe con gamberi e lime: è un piatto perfetto da portare in tavola in estate.