La sera non avete mai idea di cosa poter cucinare? Vi consigliamo delle fantastiche ricette estive, veloci ed economiche, perfette per una cena informale.

In estate, complice il caldo e le lunghe giornate fuori casa, spesso si arriva alla sera senza avere idea di cosa portare in tavola. Cosa preparare per cena quando si ha poco tempo e si cerca qualcosa di gustoso e fresco? Se anche voi vi ponete spesso questa domanda, non preoccupatevi: ci sono tante ricette estive veloci ed economiche che puoi realizzare in pochi minuti, senza rinunciare al piacere della buona tavola. In questo articolo ti proponiamo alcuni piatti facili, sfiziosi e saporiti, che potete eventualmente servire anche in occasione di una cena tra amici. Abbiamo creato un menù che va dall’antipasto al dolce, i cui ingredienti principali sono la frutta e la verdura di stagione, così da fare il pieno di energia, vitamine e sali minerali, cercando di trascorrere il minimo tempo ai fornelli.

Antipasti

Cercate un antipasto per la vostra cena estiva che sia veloce, economico e gustoso? Potete optare per delle classiche bruschette con pomodoro fresco e basilico, oppure sperimentare un’alternativa gourmet come le bruschette con pesto e pomodori secchi. Se avete ospiti a cena e volete portare in tavola qualcosa di originale, gli spiedini con anguria, cetriolo e formaggio o l’anguria marinata sono la scelta giusta.

Primi piatti

Un primo piatto che sappia di estate, pronto in soli 10 minuti e capace di conquistare grandi e piccoli? Le pasta alla caprese: un mix gustoso e aromatico di pomodori, mozzarella e basilico, ispirato alla ricetta della classica insalata caprese, che invece potete proporre come antipasto o contorno. Se amate i piatti cremosi vi suggeriamo anche la pasta fredda con ricotta e pomodorini, mentre se cercate un primo piatto vegano, la scelta ideale è sicuramente la pasta fredda con tofu, pomodoro e basilico.

Secondi piatti

Se cercate qualcosa di fresco, pronto da portare in tavola senza lunghe preparazioni, e soprattutto economico, date un’occhiata alla vostra dispensa: sicuramente troverete dei legumi in scatola. Vi basterà apre la confezione, sciacquali e utilizzarli per preparare di gustosi secondi proteici e ricchi di fibre, come l’insalata di lenticchie, condita con pomodorini e olive nere. Se avete la friggitrice ad aria, potete approfittarne per preparare delle ottime polpette di ceci e pomodori secchi, senza accendere il forno.

Contorni

Un contorno gustosissimo ideale da sperimentare in estate è sicuramente la caprese di melanzane, ma sono tanti altri i piatti freschi e saporiti che potete presentare sulla vostra tavola estiva: un esempio è l’insalata di cetrioli e yogurt. Un piatto originale a base di verdure è sicuramente il gazpacho andaluso, che eventualmente potete servire anche come primo piatto con dei crostini.

Dolci

Un dolce economico, estivo e semplice da preparare, che potete preparare in anticipo, è il tiramisù alle pesche sciroppate. In alternativa vi proponiamo anche la mousse alla ricotta con frutta e la mousse al limone e fragole.