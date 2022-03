Descrizione

I calamaretti con purè alla menta sono un raffinato e gustoso secondo piatto dal profumo fresco e mediterraneo, ideale da servire durante un pranzo o una cena a bese di pesce. Potete cuocere i calamaretti in padella con scalogno e vino bianco, oppure optare per una veloce cottura alla piastra, preceduta da una veloce marinatura con olio e succo di limone. Cremoso e aromatico, il purè di patate alla menta funge sia da contorno, sia da condimento per i calamaretti, esaltandone con la sua freschezza il delicato profumo di mare.