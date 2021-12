Descrizione

La polenta con calamari è un invitante piatto unico senza glutine e senza lattosio, che potete servire come alternativa marinara alla classica polenta con ragù di carne. Se amate la cucina di mare e i sapori mediterranei, questo piatto vi conquisterà al primo assaggio. Proponetela come prima portata o trasformatela in un antipasto sfizioso, servendo il sugo di calamaretti con delle chips di polenta cotte al forno.