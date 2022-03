Descrizione

Le tartellette con broccoli e zafferano sono delle sfiziose crostatine salate di pasta brisée, farcite con cuore cremoso di besciamella allo zafferano, broccoli cotti al vapore e parmigiano in scaglie. Stuzzicanti, aromatiche e ricche di questo: queste tartellette sono rustiche e al contempo raffinate, ideali da servire come antipasto o proporre come finger food durante un aperitivo.