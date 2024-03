Callmewine: il tuo Personal Sommelier sempre a portata di click!

Callmewine, uno dei principali player nella vendita di vini e spirits, è in grado di guidare il cliente nella scelta dell'etichetta giusta per ogni occasione.

La migliore selezione online di Vini, Spumanti, Champagne e Spirits

Callmewine è uno dei più importanti e-commerce nella vendita di vini, spumanti, champagne e distillati in Italia, con oltre 11.000 etichette provenienti dall’Italia e dal mondo e con l’assortimento di vini artigianali più grande del web. Oltre che in Italia, Callmewine è presente anche in Germania, Francia e UK con assortimenti selezionati delle migliori etichette.

L’idea di Callmewine è nata perché si voleva cambiare il modo di proporre il vino e creare qualcosa che mettesse a disposizione di tutti gli amanti del vino, siano essi degustatori esperti o semplici bevitori, un luogo non solo dove trovare in modo facile e divertente grandi vini, ma anche dove scoprire vini nuovi, poco conosciuti, di piccole cantine emergenti, vini comunque sempre in grado di stupire raccontando la propria storia…e così è nato Callmewine!

Callmewine è stato pensato proprio per essere il tuo Sommelier Personale. Un Sommelier nuovo, giovane, competente e intuitivo, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, che prova e approva ogni singola etichetta presente nell’assortimento per garantire sempre la massima qualità. Sarà in grado di guidarti alla scoperta di vini nuovi e di perfetti abbinamenti con i piatti della tua cucina e saprà conquistarsi la fiducia con le sue ampie selezioni: dai suoi vini preferiti, a quelli perfetti da regalare, a quelli da bere tutti i giorni fino ad arrivare alla selezione dei migliori vini artigianali.

Callmewine offre anche un servizio dedicato al canale Ho.Re.Ca, il Callmewine 4 business, che offre una consulenza personalizzata per trovare l’assortimento ideale per il proprio locale in base alle specifiche esigenze del Professionista e che permette di ordinare senza dei quantitativi minimi di ordine.

La Sostenibilità come impegno costante

Per Callmewine la ricerca della Sostenibilità è un impegno costante e una guida per il lavoro di ogni giorno.

Tra i grandi obiettivi di Callmewine, c’è quello di continuare a ridurre le emissioni di CO₂. Molte sono le iniziative che negli anni l’azienda ha portato avanti, altre verranno nei mesi a venire, ma già da oggi Callmewine è fiero di poter dichiarare di essere uno dei primi portali italiani di e-commerce a essere diventato Carbon Neutral, un traguardo che per l’azienda è solo un punto di partenza verso un futuro sempre più sostenibile.

Questo risultato è stato possibile grazie a cinque progetti importanti che sono stati avviati in questi anni:

Packaging eco-sostenibile : dal 2023 Callmewine ha iniziato ad utilizzare un imballo neutro e di colore avana che ha consentito di utilizzare più del 75% di carta riciclata proveniente da foreste gestite responsabilmente, evitando processi di sbiancamento e consumando meno acqua. Si tratta inoltre di un packaging più compatto, che utilizza il 10% di carta in meno rispetto ad uno tradizionale;

: dal 2023 Callmewine ha iniziato ad utilizzare un imballo neutro e di colore avana che ha consentito di utilizzare più del 75% di carta riciclata proveniente da foreste gestite responsabilmente, evitando processi di sbiancamento e consumando meno acqua. Si tratta inoltre di un packaging più compatto, che utilizza il 10% di carta in meno rispetto ad uno tradizionale; Transizione verso la distribuzione elettrica : Callmewine collabora solo con corrieri che sposano a pieno i suoi valori, ad esempio scegliendo tra tanti quelli certificati GOLD nel 2022 da ECOVADIS. Inoltre, l’azienda ha aderito al progetto pilota “Last Mile” per consegne nell’ultimo miglio con mezzi elettrici nei principali centri urbani; già dopo pochi mesi dall’inizio, in questi centri, le nostre consegne “Last Mile” in elettrico sono state più del 20%;

: Callmewine collabora solo con corrieri che sposano a pieno i suoi valori, ad esempio scegliendo tra tanti quelli certificati GOLD nel 2022 da ECOVADIS. Inoltre, l’azienda ha aderito al progetto pilota “Last Mile” per consegne nell’ultimo miglio con mezzi elettrici nei principali centri urbani; già dopo pochi mesi dall’inizio, in questi centri, le nostre consegne “Last Mile” in elettrico sono state più del 20%; Energia green : Callmewine utilizza solo energia green, proveniente da fonti rinnovabili;

: Callmewine utilizza solo energia green, proveniente da fonti rinnovabili; Selezione dei fornitori : l’azienda privilegia da sempre produttori attenti alla sostenibilità delle pratiche agricole;

: l’azienda privilegia da sempre produttori attenti alla sostenibilità delle pratiche agricole; Acquisto di Carbon Credits: Callmewine ha iniziato a compensare tutte le emissioni connesse alla propria attività, sostenendo e finanziando progetti ad alto impatto sociale e ambientale.

Piccoli passi verso un futuro migliore. Questa è la visione di Callmewine: fare della Sostenibilità un impegno giornaliero a dare il proprio contributo per un futuro migliore, per tutti!