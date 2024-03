Il sushi è uno dei piatti della tradizione nipponica che ha conquistato di più gli italiani: ingredienti semplici e pregiati, che danno vita a bocconcini gustosi e freschi, che si smettono di mangiare solo quando si è davvero sazi per via della loro bontà!

Sushi in Brianza: i ristoranti migliori

Se siete della zona di Monza e Brianza e state cercando un posto dove organizzare una bella cena o pranzo a base sushi, ma non sapete dove andare, allora questo articolo fa per voi: scoprite i migliori ristoranti della Brianza che vi trasporteranno in viaggio verso il Giappone, attraverso sapori unici e location sofisticate.

Umami Taste Experience

Un locale elegante e contemporaneo a Monza, dove l’atmosfera è resa intima e soffusa grazie a un’illuminazione molto romantica, che esalta l’estetica fusion. Durante la bella stagione vi consigliamo di prenotare i tavoli all’esterno, dove piantine giapponesi e siepi appartano i commensali.

Il menù è molto variegato: presenta piatti non sono buoni da mangiare, ma anche belli da vedere! Deliziose e sofisticate sono anche le proposte fusion, oltre ai pezzi

Amy Sushi

Da Amy Sushi, a Seregno, potrete assaporare un ottimo pranzo o una romantica cena, sfruttando la formula all you can eat a prezzi fissi e convenienti.

Inoltre è poco distante dal centro di Seregno, un paese vivo e piacevole da girare facendo una passeggiata rilassante.

Kyubi

Se siete in zona Brugherio e avete voglia di sushi, allora Kyubi è un’ottima soluzione: un locale davvero accogliente, adatto ad una cena romantica ma anche ad un gruppo di amici.

I prodotti scelti sono tutti di prima qualità, cosa che rende le pietanze davvero ottime e fresche.

Blackfish Sushi & More

Nel centro di Monza Blackfish Sushi & More propone una cucina tipica, fatta di sapori freschi e di qualità, coniugati in modo originale e sorprendente.

