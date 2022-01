Descrizione

Cercate un antipasto sfizioso e originale da servire durante la cena o il pranzo dell’Epifania? Provate la gustosa calza intrecciata di pasta sfoglia: una ricetta rustica semplicissima da preparare e ricca di gusto, farcita con un cuore morbido di formaggio fresco spalmabile e prosciutto cotto. Servitela appena sfornata: è ottima anche come aperitivo e facile da personalizzare con l’aggiunta di altri ingredienti, come salmone affumicato o mortadella e pistacchi in superficie.