Descrizione

I mini rustici con salsiccia e formaggio sono dei piccoli e deliziosi stuzzichini di pasta sfoglia, che si preparano in pochi attimi e possono essere serviti con successo in ogni occasione. Se avete un rotolo di pasta sfoglia in frigo e non volete preparare la solita torta salata, provate questi piccoli e sfiziosi involtini: croccanti, ricchi di gusto e ottimi da assaporare appena sfornati, come antipasto o aperitivo.