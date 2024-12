Un piatto di carne da chef

Il capocollo arrosto con zucca speziata è un secondo piatto che unisce la tradizione culinaria italiana a un tocco di innovazione, grazie ai suggerimenti dello chef stellato Davide Oldani. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori, ma rappresenta anche un’ottima scelta per chi desidera stupire i propri ospiti con una preparazione gourmet. La combinazione del capocollo, un taglio di carne pregiato, con la dolcezza della zucca e l’aroma delle spezie, crea un’armonia perfetta che conquista al primo assaggio.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo piatto per otto persone, avrete bisogno di:

1 kg di capocollo

500 g di zucca

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Erbe aromatiche: salvia, rosmarino e timo

Spezie: anice e cannella

Burro, tuorli d’uovo e aceto per la salsa

Iniziate preparando un trito di erbe aromatiche e ungete il capocollo con olio, sale e pepe. Cospargete il trito di erbe sulla carne e avvolgetela in un foglio di carta da forno. Infornate a 200 °C per circa 1 ora e 45 minuti. Nel frattempo, tagliate la zucca a spicchi, conditela con olio, cannella e anice, e cuocetela in un cartoccio di alluminio a 180 °C per circa un’ora.

La salsa: un tocco finale

Per completare il piatto, preparate una salsa cremosa unendo burro fuso, tuorli d’uovo e aceto. Cuocete a fuoco dolce fino a ottenere una consistenza cremosa. Questa salsa arricchirà ulteriormente il piatto, rendendolo ancora più gustoso. Una volta pronti, servite il capocollo e la zucca insieme, accompagnati dalla salsa preparata. Questo piatto non è solo un pasto, ma un’esperienza culinaria che celebra i sapori autentici della cucina italiana.

Un piatto per ogni occasione

Il capocollo arrosto con zucca speziata è ideale per pranzi festivi, cene eleganti o semplicemente per una serata speciale in famiglia. La sua preparazione richiede tempo, ma il risultato finale ripaga ogni sforzo. Non dimenticate di abbinare un buon vino rosso per esaltare ulteriormente i sapori di questo piatto ricco e avvolgente. Provate questa ricetta e lasciatevi conquistare dalla sua bontà!