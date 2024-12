Scopri come lo chef stellato trasforma la tua cucina in un ristorante di alta classe

Un’esperienza culinaria unica

Immagina di svegliarti al mattino e di trovare nella tua cucina un rinomato chef stellato pronto a deliziarti con piatti gourmet. Questo sogno diventa realtà grazie all’iniziativa di Andrea Berton, che offre un servizio di cucina a domicilio per un periodo limitato. Dal 15 gennaio al 15 febbraio, durante la chiusura del suo ristorante a Milano per ristrutturazione, Berton e la sua brigata si metteranno a disposizione delle famiglie milanesi che desiderano vivere un’esperienza culinaria senza precedenti.

Come funziona il servizio

Il servizio, denominato Berton a Casa, è pensato per chi desidera portare la cucina stellata direttamente nel comfort della propria abitazione. Per partecipare, è necessario prenotare in anticipo, poiché il costo di partenza è di 200 euro, esclusi vini e bevande. Questo prezzo include un menù a quattro portate, accompagnato da antipasti, pane e piccola pasticceria, creando un’esperienza gastronomica completa. Tuttavia, è importante notare che i costi per il personale di sala, il trasporto e l’allestimento non sono inclusi nel prezzo base.

Un menù per ogni palato

Il menù proposto da Berton è variegato e si concentra principalmente su piatti a base di pesce, con alcune opzioni per soddisfare i gusti più esigenti. Tra le specialità troviamo i Gamberi Rossi, il Risotto alle Erbe Fini e i Tortelli d’Anatra. Ogni pasto è pensato per offrire un’esperienza sensoriale unica, con piatti che riflettono la maestria culinaria di Berton. Sebbene non siano disponibili opzioni vegetariane, il menù è progettato per soddisfare una vasta gamma di preferenze gastronomiche.

Un’opportunità da non perdere

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della buona cucina e per coloro che desiderano vivere un’esperienza culinaria esclusiva. Con la brigata di Berton che si occupa di tutto, dalla preparazione alla presentazione, gli ospiti possono semplicemente rilassarsi e godere della compagnia dei propri cari mentre assaporano piatti straordinari. Nonostante il costo possa sembrare elevato, l’esperienza di avere un chef stellato a casa propria è senza dubbio un investimento in ricordi indimenticabili e momenti speciali.