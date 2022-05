Descrizione

Amate il cappuccino e non potreste rinunciarvi neanche in estate? Ecco una variante fresca da servire nelle giornate più calde: il cappuccino freddo fai da te, pronto in soli 5 minuti e ideale da sorseggiare sia a colazione, sia durante una pausa relax la sera. Provatelo anche con l’aggiunta di panna e cacao in superficie o optate per una versione vegan con latte vegetale di soia o di mandorle.