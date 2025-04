Un piatto della tradizione piemontese

I capunet sono un simbolo della cucina piemontese, tradizionalmente preparati con foglie di verza ripiene di carne. Oggi, però, vogliamo presentarvi una versione vegetariana di questo piatto, utilizzando lenticchie e ricotta di pecora. Questa reinterpretazione non solo rende il piatto più leggero, ma offre anche un’opzione gustosa per chi desidera ridurre il consumo di carne.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i capunet vegetariani, avrete bisogno di pochi ingredienti freschi e genuini. Iniziate con le foglie di verza, che dovranno essere lessate in acqua salata per pochi minuti. Una volta cotte, raffreddatele in acqua fredda e asciugatele su carta assorbente. Nel frattempo, mondate e tritate cipolla e carote, quindi rosolatele in una padella con un po’ d’olio e uno spicchio d’aglio. Aggiungete sale e un po’ d’acqua, continuando la cottura per circa 7-8 minuti.

Per il ripieno, frullate metà delle lenticchie con la ricotta di pecora ben asciutta, aggiustando di sale e pepe. Unite il resto delle lenticchie, le verdure soffritte, olive, maggiorana, origano, concentrato di pomodoro e la scorza di limone. Amalgamate bene il composto, che dovrà risultare morbido ma compatto.

Assemblaggio e cottura

Una volta pronto il ripieno, prendete le foglie di verza e farcitele con un cucchiaio di composto. Ripiegate i bordi laterali verso il centro e arrotolate per formare gli involtini. Disponete gli involtini in una pirofila unta, condite con sale, pepe e piccoli ciuffetti di burro. Cuocete in forno ventilato preriscaldato a 180 °C per circa 20 minuti, fino a quando non saranno dorati e profumati.

Questa ricetta, curata dalla chef Antonia Klugmann, rappresenta un’ottima alternativa per chi desidera gustare un piatto tradizionale in chiave vegetariana. I capunet vegetariani non solo sono deliziosi, ma anche ricchi di nutrienti, grazie alla presenza delle lenticchie e della ricotta di pecora.