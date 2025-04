Una ricetta semplice e veloce per un secondo piatto di pesce delizioso

Ingredienti per gli involtini di tonno

Per preparare gli involtini di tonno al Bimby, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

400 g di tonno fresco

50 g di capperi

100 g di olive nere

prezzemolo fresco q.b.

1 cipolla rossa

400 g di passata di pomodoro

olio extravergine d’oliva q.b.

sale e pepe q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

pane grattugiato q.b.

Preparazione degli involtini di tonno

Iniziamo la preparazione degli involtini di tonno. Utilizzando il Bimby, trita finemente i capperi, le olive e il prezzemolo. Aggiungi il pane grattugiato e il parmigiano, mescolando bene fino a ottenere un composto omogeneo. Taglia il tonno a fette sottili e disponi un cucchiaio di ripieno su ogni fetta. Arrotola il tonno su se stesso e fissalo con uno stuzzicadenti.

Successivamente, prepara la salsa di pomodoro. In un’altra ciotola, versa la passata di pomodoro, aggiungi la cipolla rossa tritata e un filo d’olio. Condisci con sale e pepe a piacere. Versa la salsa sul fondo del Varoma e posiziona gli involtini sopra. Cuoci a vapore per circa 20 minuti, fino a quando il tonno sarà cotto e tenero.

Varianti vegetariane e consigli utili

Se desideri una versione vegetariana, puoi sostituire il tonno con fette di melanzana o zucchine grigliate. Il procedimento rimane lo stesso, ma i tempi di cottura nel Varoma si riducono a circa 15 minuti. Per il ripieno, puoi mantenere gli stessi ingredienti, aggiungendo un po’ di ricotta per un tocco cremoso.

In alternativa, prova a sostituire la passata di pomodoro con una crema di peperoni arrosto o una salsa leggera a base di yogurt greco ed erbe aromatiche. Queste varianti renderanno il piatto ancora più interessante e adatto a diverse esigenze alimentari.

Presentazione e abbinamenti

Servi gli involtini di tonno su un piatto da portata, accompagnati dalla salsa di pomodoro e guarniti con un po’ di prezzemolo fresco. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche esteticamente gradevole, perfetto per una cena con ospiti. Puoi abbinarlo a un contorno di insalata mista o verdure grigliate per un pasto completo e bilanciato.

In conclusione, gli involtini di tonno al Bimby rappresentano una scelta eccellente per chi cerca un secondo piatto gustoso e sano. Grazie alla facilità di preparazione e alla versatilità degli ingredienti, questa ricetta si adatta a diverse occasioni e gusti, rendendola un must nella tua cucina.