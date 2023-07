Descrizione

La carbonara vegana preparata con la panna vegetale non vi convince? Provate a prepararla con farina di ceci: otterrete una cremina delicata e saporita, che unita al tofu affumicato vi regalerà il piacere di gustare una buonissima carbonara, senza carne e derivati. Per dare alla carbonara vegana senza panna e senza uova una nota di gusto in più, vi consigliamo di aggiungere il sale Kala Namak: un sale solfureo che aggiunto ai piatti in piccole quantità conferisce un sapore simile all’uovo.