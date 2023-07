Crostata al tiramisù moderna: ricetta estiva senza cottura

Descrizione

Oggi vi proponiamo un’alternativa elegante e golosa al classico tiramisù, ideale da proporre come dessert estivo: la crostata al tiramisù moderna. Si prepara a partire da una friabile base di biscotti al cacao, che viene successivamente farcita con savoiardi inzuppati nel caffè e una delicata crema al mascarpone senza panna. È una ricetta semplicissima da realizzare e adatta anche all’estate, in quanto non necessita di cottura, perfetta per una semplice merenda in compagnia o per festeggiare una ricorrenza speciale.