Crema di peperoni e ricotta per condire la pasta: ricetta per Bimby

Descrizione

Amate i peperoni e vorreste utilizzarli per condire la pasta? Vi proponiamo una ricetta semplicissima grazie alla quale potrete preparare un sugo cremoso e vellutato, ideale da abbinare a qualsiasi formato di pasta. Per realizzare la nostra crema di peperoni e ricotta potete utilizzare il Bimby, oppure frullare i peperoni dopo averli cotti in padella. In entrambi i casi, in soli 30 minuti avrete pronto un sugo vellutato e aromatico, che conquisterà al primo assaggio grandi e piccoli.