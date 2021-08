Descrizione

La carbonara vegetariana è una variante della classica e inimitabile ricetta romana, preparata con gli stessi ingredienti, eccetto il guanciale. Come facilmente intuibile, ricreare questo gustoso primo piatto è un gioco da ragazzi. Potete proporlo in qualsiasi occasione ed è una fantastica alternativa anche per quando si ha voglia di una classica carbonara, ma non si ha del guanciale o della pancetta in frigo.