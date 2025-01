Il debutto di L’Excessive

Carla Bruni, ex modella e première dame di Francia, ha recentemente fatto il suo ingresso nel mondo delle bevande con un prodotto innovativo: L’Excessive, uno spumante senz’alcol. Questo nuovo vino, disponibile in due varianti – bianco, realizzato con uve Moscato, e rosé, un blend di Moscato e Merlot – rappresenta non solo un’opportunità commerciale, ma anche un messaggio di benessere e sobrietà.

Un messaggio di salute e sobrietà

Bruni ha sottolineato che la creazione di L’Excessive non è solo una risposta a un trend in crescita, ma un modo per promuovere uno stile di vita più sano. In un’intervista, ha rivelato di aver affrontato la sua relazione con l’alcol, dichiarando di aver quasi completamente smesso di bere. Questo percorso di sobrietà ha ispirato la creazione di un vino che possa essere gustato senza le conseguenze negative dell’alcol.

La filosofia dietro L’Excessive

Secondo Carla Bruni, la chiave per mantenere la sobrietà è trovare la gioia dentro di sé, piuttosto che cercarla in feste e alcol. “Quando riesci a trovare dentro di te questo asse di vitalità e gioia, l’alcol diventa davvero una sorta di elemento parallelo”, ha affermato. L’Excessive, quindi, non è solo un vino, ma un simbolo di una nuova filosofia di vita che incoraggia a godere dei momenti senza dipendere da sostanze esterne.

Un prodotto di qualità

Il vino senz’alcol di Carla Bruni è prodotto a Château d’Estoublon, una storica tenuta in Provenza, nota per i suoi vini di alta qualità. Venduto al prezzo di 29 euro a bottiglia, L’Excessive si propone di attrarre non solo chi cerca un’alternativa all’alcol, ma anche chi desidera un prodotto raffinato e gustoso. Bruni non è nuova nel settore vinicolo; in passato ha lanciato Roseblood, un rosato che ha riscosso un buon successo.

Un trend in crescita

Il lancio di L’Excessive si inserisce in un contesto più ampio, dove le bevande no e low alcol stanno guadagnando popolarità. Iniziative come il Dry January stanno spingendo sempre più persone a riflettere sul proprio consumo di alcol. Carla Bruni stessa ha dichiarato di essere aperta a partecipare a queste iniziative, affermando: “Farei anche il Dry February, e pure il Dry March”, mostrando così il suo impegno verso uno stile di vita più sano.