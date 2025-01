Il rilancio delle pere belghe in Cina

Con l’avvicinarsi del Capodanno cinese, l’attività della Belgian Fruit Valley (BFV) ha raggiunto un nuovo picco. L’azienda, che è entrata a far parte di BelOrta l’anno scorso, ha intensificato gli sforzi per promuovere le pere Conference belghe nel mercato asiatico. Marc Evrard, rappresentante della BFV, ha dichiarato: “Abbiamo pianificato con attenzione le nostre attività, consapevoli dell’importanza di questo periodo per il commercio”. Le spedizioni sono partite a fine dicembre, e si prevede che quasi tutto il prodotto sia già arrivato a destinazione.

Un mercato in evoluzione dopo la pandemia

La promozione delle pere belghe in Cina ha avuto inizio circa dieci anni fa, ma la pandemia ha interrotto bruscamente questa crescita. “La domanda era in costante aumento, ma nel 2020 ci siamo trovati di fronte a un blocco totale”, spiega Evrard. Con la fine delle restrizioni, l’azienda ha dovuto ricostruire il proprio legame con i consumatori, non solo attraverso la presenza online, ma anche interagendo direttamente nei punti vendita. Quest’anno, la domanda è tornata a crescere, anche grazie a iniziative innovative come il packaging ispirato ai Puffi, che ha catturato l’attenzione dei consumatori cinesi.

Le sfide logistiche nel commercio internazionale

Nonostante i segnali positivi, la BFV deve affrontare diverse sfide logistiche. La crisi nel Mar Rosso ha reso le compagnie di navigazione meno affidabili, complicando ulteriormente le consegne. “Abbiamo notato un aumento dei ritardi, che influiscono sulla nostra capacità di rispettare le scadenze di consegna”, afferma Evrard. Tuttavia, grazie alla qualità della frutta di quest’anno, l’azienda sta lavorando a stretto contatto con gli importatori cinesi per pianificare le spedizioni in modo da garantire freschezza e qualità al momento della vendita.

Prospettive future e incertezze

Nonostante il cessate il fuoco a Gaza e le comunicazioni positive riguardo alla sicurezza delle rotte marittime, Evrard rimane cauto. “La situazione è ancora incerta e ci vorrà tempo per tornare alla normalità”, afferma. La BFV continua a monitorare attentamente le condizioni di mercato e a pianificare le proprie strategie per affrontare le sfide future. Con una domanda in crescita e un impegno costante per migliorare la qualità del prodotto, la Belgian Fruit Valley si prepara a consolidare la propria posizione nel mercato cinese delle pere.