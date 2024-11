Lo sapete che le castagne, tipico frutto autunnale, non sono solo saporite e gustose ma hanno anche tante proprietà benefiche per l’organismo? Scoprite allora quali sono e perché fanno bene! Un motivo in più per mangiarle.

Castagne: scopri le proprietà e i benefici del frutto autunnale

Le castagne, golosi frutti a guscio tipici dell’autunno, sono super amati per il loro gusto e anche perché richiamano subìto alla mente le giornate invernali vicino al camino. Ma lo sapete che le castagne sono anche ricche di nutrienti, proprietà e benefici per l’organismo? Scoprite quali sono questi benefici e perché fanno così bene!

Proprietà delle castagne

Le castagne hanno un effetto detox, perché regolano la formazione di acidi nei tessuti del corpo;

Forniscono energia rapida, essendo un carboidrato facilmente digeribile;

Sono ricche di potassio, sono utili agli sportivi e in condizioni di stress prolungato;

Sono ricche di ferro, sono consigliate in caso di anemia, diete ricostituenti e convalescenza;

Le fibre delle castagne agiscono come prebiotici, nutrendo i batteri buoni dell’intestino e facilitando una corretta digestione;

Grazie alla presenza di antiossidanti come la luteina e la zeaxantina, proteggono la retina degli occhi;

Grazie alla presenza di una vasta gamma di antiossidanti, proteggono dallo stress ossidativo e da malattie croniche;

Potrebbero proteggere dalle malattie cardiovascolari grazie al loro contenuto di acido gallico, acido ellagico e potassio;

Potrebbero aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue;

Prive di glutine, sono ideali per i celiaci.

Contrastano il colesterolo;

Aiutano il transito intestinale.

Chi non deve mangiare castagne?

Nonostante i suoi benefici, l’assunzione di castagne è controindicata a chi soffre di diabete, obesità e colite per il loro alto contenuto di zuccheri semplici.

L’apporto calorico di questo frutto autunnale varia a seconda della modalità di cottura: le crude apportano circa 200 calorie per 100gr, le bollite forniscono 130 calorie per 100gr; le caldarroste apportano 245 calorie per 100gr, le secche apportano 370 calorie per 100gr.

Valori nutrizionali delle castagne

Lo sapete che esistono più di 100 varietà di castagne? Quelle marroni sono di dimensioni più grandi delle normali castagne e hanno una buccia più sottile e una polpa biancastra.

Sono ricchi di minerali, e soprattutto di potassio, fosforo e ferro. E contengono potenti antiossidanti come polifenoli, tannini, luteina, zeaxantina, acido gallico, acido ellagico che protegge la pelle, e vitamine come vitamina C, vitamina B2 (riboflavina) e vitamina PP (niacina), una vitamina cruciale per la salute del sistema nervoso.

In 100 gr di castagne arrostite troviamo Carboidrati: 41.8 – Grassi: 2.4 – Proteine: 3.7. Nonostante siano caloriche, la quantità giusta di castagne che si possono assumere al giorno, in modo particolare se si è a dieta, è di circa 40 grammi, che corrisponde a 5-6 pezzi.

Dunque si potrebbero consumare castagne per 3 volte a settimana, senza associarle mai a pane, pasta e patate. Ottimi abbinamenti sono: 15 castagne bollite o arrostite (circa 100gr) con una porzione di sogliola con noci e insalata verde. 15 castagne bollite o arrostite con una porzione di salmone e pinzimonio di verdure!