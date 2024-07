Descrizione

Fare i conti con la fine dell’estate può essere difficile, ma per fortuna ci si può consolare preparando in casa delle ottime caldarroste. Le castagne sono il confort food autunnale per eccellenza, specialmente se arrostite in forno o alla brace. Una delle difficoltà più comuni, che spesso fa desistere dal prepararle, è il non riuscire a sbucciarle, oppure ottenere delle castagne secche e dure. Ebbene, oggi vi sveliamo alcuni trucchetti semplici ma efficaci, per riuscire a ottenere delle castagne al forno perfette: morbide al punto giusto, saporitissime e facili da sbucciare. Dopo averli provati, non tornerete più indietro!