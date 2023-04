Descrizione

Le castagne sono un frutto autunnale con il quale è possibile preparare tantissime ricette diverse, a partire dalle tradizionali caldarroste. Con le castagne si possono preparare in primis degli ottimi dolci, come le castagne al rum e cioccolato, ma anche dei caldi e nutrienti primi piatti come la zuppa di fagioli e castagne e la vellutata di zucca e castagne. Il loro sapore naturalmente dolce le rende una vera leccornia per grandi e piccini. Se avete la friggitrice ad aria potete preparare le classiche castagne arrostite in pochissimi minuti e senza ammollo. In questo modo otterrete delle castagne leggermente croccanti, perfette da sgranocchiare come snack.