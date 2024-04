Descrizione

Le castagne possono essere cucinate in tantissimi modi diversi: bollite, al forno o in padella. Sono così buone che una tira l’altra, ma talvolta si rinuncia a prepararle perché si teme di impiegare troppo tempo. Ebbene, con la friggitrice ad aria occorrono soli 20 minuti per ottenere delle castagne perfettamente arrostite, fragranti e saporite. Potete prepararle anche senza ammollo, ma se preferite che siano morbide e più semplici da sbucciare, vi consigliamo di non saltare questo passaggio.

Il risultato è davvero eccezionale: ecco come risparmiare tempo ed energia elettrica.