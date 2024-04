Anche una cena vegetariana può essere stuzzicante, saporita e golosa! Molti sono i piatti che si possono preparare per accontentare anche chi non mangia le più classiche delle proteine, una varietà comune di pietanze facili da realizzare i cui ingredienti sono freschi, ma anche alla portata di tutte le tasche. Se non si è pratici di cucina vegetariana si possono consultare i tanti suggerimenti che si trovano online e non solo, ma è la fantasia la vera padrona dei piatti a base di frutta, verdura e cerali una combinazione d’elementi che insieme da vita a piatti unici, buoni a cui è sicuramente facile abituarsi. La cena vegetariana è un mood contemporaneo e alternativo da offrire ai propri ospiti ma è anche uno stile di vita salutare da provare a cui non è facile sottrarsi una volta provato. Di seguito una serie di ricetta per preparare cene vegetariane gustose e leggere, che accontenteranno tutti i palati anche quelli più esigenti.

La cena vegetariana, un mood alternativo gustoso e saporito

La cena vegetariana è un mood alternativo gustoso e saporito e oggi, grazie anche alla tante ricette a disposizione anche facile da preparare: verdure ma anche frutta e legumi vengono combinati in piatti dal sapore unico la cui assenza di proteine animali è davvero difficile da percepire. 10 idee per preparare una cena vegetariana Doc.

Carbonara alle melanzane

Una variante atipica della più classica carbonara quella alle melanzane è davvero un primo appetitoso e facile da preparare: il sapore ma anche il suo colore violaceo appaga il gusto e anche la vista. Occorrono pochi ingredienti per realizzare un piatto che conquisterà anche gli ospiti più scettici vegetariani. Qui la ricetta

Polpette di verdure

Patate, zucchine ma anche spinaci e carote sono gli ingredienti base delle polpette di verdure, un piatto tradizionale rivisitato grazie anche al neo mood vegetariano che sta spopolando negli ultimi anni. Prepararle è facile, il loro gusto è speciale e oltre ai grandi piaceranno anche i più piccoli. Qui la ricetta.

Salsa di funghi con crostini di pane

La crema di funghi è un condimento molto comune fra i vegetariani per alcuni è addirittura considerata una portata completa se accompagnata da i più classici crostini di pane che ne esaltano il sapore. Realizzarla è facile, occorrono pochi ingredienti, il risultato sarà eccezionale. Qui la ricetta.

Polpettone di broccoletti

Top list tra le ricette vegetariane il polpettone di broccoletti viene realizzato senza carne, ma solo con verdura e una salsa d’olive che guarnisce la pietanza cotta. Un piatto che piace, è facile da realizzare ed è un’alternativa valida alle proteine animali, perfetto per chi è strettamente vegghy ma anche per chi desidera provare un sapore nuovo. Qui la ricetta.

Pasta con cavolo e curcuma

La pasta con il cavolo e curcuma è molto popolare fra i vegetariani, è un primo in bianco che mette insieme due ingredienti speciali tra cui il curcuma aroma adottata negli ultimi tempi nella cucina mediterranea per insaporire i piatti. Qui la ricetta.

Insalata di quinoa

Molto frequente tra i vegetariani mangiare le insalate, integrate dai cereali in particolari dalla quinoa oggi molto comune anche nella cucina italiana. L’insalata di quinoa è molto buona e facile da preparare e il suo consumo quotidiano sembra inoltre fare molto bene all’organismo. Qui la ricetta.

Hummus di ceci e non solo

L’hummus è una salsa di ceci d’origine orientale, perfetta come integratore di proteine si mangia con dei crostini di pane ma anche abbinata ad altre pietanze. E’ facile da realizzare e si conserva per qualche giorno in frigo, il suo sapore è piacevole e gustoso. Qui la ricetta.

Seitan

Il seitan è un apparente arrosto preparato con delle farine che lo rendono totalmente vegetale, è molto buono ma sei si ha poco tempo per prepararlo si può optare per i tanti composti istantanei presenti in commercio. Qui la ricetta.

Crocchette di bulgur

Preparate con bulgur e patate le crocchette di bulgur sono uno dei piatti d’eccellenza dei menù vegetariani possono essere cotte sia la forno che fritte, sono facili da impastare e hanno un sapore ricco e piacevole al palato. Qui la ricetta.

Risotto alle fragole

Il risotto alle fragole è un primo piatto sofisticato dal gusto leggero, è facile da preparare e grazie mix tra frutta, riso e formaggio cremosi si rivela una portata perfetta da servire in un menù vegetariano. Qui la ricetta.

