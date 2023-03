Stai pensando di organizzare un evento a casa tua e non sai come fare? Il catering a domicilio è la soluzione giusta per te, scopri il questo articolo quello che devi sapere

Il catering a domicilio può essere considerato come un upgrade domestico del tipico catering, e prevede che cuochi e chef professionali raggiungano la casa del cliente allo scopo di cucinare per i suoi commensali. Si tratta di una novità piuttosto recente, una delle ultime frontiere del settore della ristorazione: eppure è una realtà già in ascesa che riscuote un notevole apprezzamento fra chi ne fruisce. Grazie al catering a domicilio chiunque ha la possibilità di concedersi una cena a casa propria in compagnia di familiari e amici senza dover cucinare o spadellare.

Tutti i vantaggi del catering a domicilio

Non ci si deve preoccupare di far la spesa o di dover pensare a un menù chissà quanto fantasioso; si può dire addio alle fatiche richieste da preparativi quasi infiniti, e ovviamente non si è costretti a servire gli ospiti, rischiando di perdersi tutto il bello della convivialità e dello stare a tavola insieme. Insomma, il bello del catering a domicilio è che ci si può rilassare e al contempo si ha la certezza di vivere una serata che riuscirà alla perfezione.

Come funziona il catering a domicilio?

Lo abbiamo chiesto a The Butcher Luxury Catering, leader per i catering Roma a domicilio, di seguito quanto ci hanno relazionato. A ognuno di noi è capitato di avere a che fare, in maniera diretta o indiretta, con un catering al lavoro, per esempio in occasione di un evento professionale, di una cerimonia in un ristorante o semplicemente di una festa. Come si è detto, il catering tradizionale si può evolvere in quello che è stato definito catering a domicilio e che, come si può intuire, si svolge direttamente presso il domicilio del cliente. È la sua casa che diventa una location ideale per riunioni, eventi o party da vivere insieme con amici, colleghi, e così via. Anche nel caso di un evento che prevede molti ospiti, ogni aspetto può essere gestito con la massima tranquillità e senza correre il pericolo che un dettaglio sbagliato possa compromettere una serata intera.

I benefici

È evidente che sono numerosi i benefici correlati a questo tipo di servizio, che offre la comodità di poter affrontare una serata memorabile direttamente in casa propria. Non ci si deve preoccupare di imbandire la tavola e di mettersi ai fornelli: ogni aspetto del banchetto viene affidato direttamente ai professionisti a cui ci si affida. Così, si ha la certezza di fare un figurone, garantendo ai propri ospiti un evento riuscito in ogni particolare. Un plus di questa proposta consiste nella possibilità di ottenere menù completi e diversi, con piatti di alta qualità, per di più serviti da professionisti. Insomma, non solo si ha l’occasione di cenare come se ci si trovasse in un ristorante o in un hotel di lusso, ma in più si ha a disposizione una soluzione che abbina rapidità e semplicità: in una parola praticità, con il vantaggio di poter godere della piacevole e intima atmosfera di casa propria.

La proposta di The Butcher Luxury Catering

Per un evento a Roma, ci si può affidare a The Butcher Luxury Catering così da poter godere di un servizio studiato su misura e personalizzato. Ognuno ha la possibilità di trovare la formula che ritiene più opportuna in base alla tipologia di evento che si vuole organizzare e scegliendo ogni dettaglio. Non è detto che si debba trattare per forza di una cena: potrebbe essere anche un pranzo a buffet, oppure un brunch. Non ci sono vincoli, ma solo la gioia di vivere un evento conviviale tra buona cucina e relax. Si pensi, per esempio, all’organizzazione di una festa di compleanno, oppure alla celebrazione di un anniversario di matrimonio, o ancora a una festa di laurea. Qualunque sia l’occasione, scegliere The Butcher Luxury Catering è comunque la soluzione vincente.

La storia di The Butcher Luxury Catering

Questa realtà è nata grazie alla lunga esperienza che è stata maturata nel corso del tempo nel settore del banqueting e dei servizi di catering offerte in location di prestigio e strutture storiche a partire dai primi anni Novanta. Ma, a ben vedere, le radici di The Butcher Luxury Catering sono più antiche, e fondate su una tradizione di famiglia che in ambito culinario dura da più di 80 anni. La passione per la buona tavola è stata trasmessa negli anni, da una generazione all’altra, con l’apertura di vari ristoranti che hanno raggiunto una notevole fama nel centro Italia: a Roma, per esempio, c’è Er Macellaio, una vera istituzione nel quartiere Eur Torrino, apprezzato da tutti i clienti grazie alla qualità delle materie prime che vengono utilizzate per la preparazione delle pietanze. Insomma, una storia di famiglia che ha preso il via negli anni Quaranta grazie alla trattoria Antico Falcone e che si tramanda ancora oggi con uguale entusiasmo.