Descrizione

La frittata di patate al forno è una variante light della classica tortilla di patate cotta in padella, un classico piatto unico che piace a grandi e piccoli. Se non avete tempo per cucinare, ma volete ugualmente portare in tavola qualcosa di caldo, gustoso e nutriente, questa frittata è ciò che fa per voi. Si prepara in pochi minuti e può essere arricchita a piacere con erbe aromatiche. Inoltre, non deve essere girata a metà cottura, dunque non dovrete far altro che infornarla e attendere 30 minuti prima di poterla gustare.