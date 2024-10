Un dolce italiano intramontabile, ideale per feste e cene in compagnia.

Ingredienti per un tiramisù da 8-10 porzioni

Per preparare un delizioso tiramisù, avrai bisogno di:

• 500 g di mascarpone

• 4 uova fresche

• 100 g di zucchero

• 300 ml di caffè espresso

• 200 g di savoiardi

• Cacao amaro in polvere per spolverare

• (Opzionale) Liquore come Marsala o rum per un tocco extra.

Preparazione del tiramisù

Inizia separando i tuorli dagli albumi. Monta i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi il mascarpone e mescola delicatamente per evitare grumi. In un’altra ciotola, monta gli albumi a neve ferma e incorporali al composto di mascarpone con movimenti dal basso verso l’alto. Questo passaggio è fondamentale per garantire una consistenza leggera e ariosa.

Prepara il caffè e lascialo raffreddare. Inzuppa i savoiardi nel caffè, facendo attenzione a non inzupparli troppo. Disponi uno strato di savoiardi in una pirofila, copri con uno strato di crema al mascarpone e ripeti l’operazione fino a esaurire gli ingredienti. Termina con uno strato di crema e spolvera con cacao amaro. Lascia riposare in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se tutta la notte.

Varianti e consigli per un tiramisù perfetto

Il tiramisù è un dolce versatile e puoi personalizzarlo secondo i tuoi gusti. Se desideri un sapore più intenso, aggiungi un po’ di liquore alla crema. Per chi preferisce un’alternativa senza caffeina, il caffè d’orzo o il caffè decaffeinato sono ottime opzioni. Inoltre, puoi provare varianti alla frutta, come il tiramisù alle fragole o al limone, per un tocco fresco e originale.

Per una presentazione accattivante, considera di servire il tiramisù in bicchieri trasparenti, così da mostrare i suoi strati. Decoralo con chicchi di caffè o scaglie di cioccolato per un effetto visivo sorprendente. Ricorda di conservare il dolce in frigorifero, coperto con pellicola trasparente, per mantenere la freschezza e il sapore.