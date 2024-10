Celebra la giornata internazionale del caffè con Borghetti e scopri il nuovo look del liquore di vero caffè per eccellenza

Il 1° ottobre gli amanti del caffè di tutto il mondo si riuniscono per celebrare una delle bevande più amate e diffuse: il caffè. La giornata internazionale del caffè è un’occasione speciale per rendere omaggio a un rituale che spesso va oltre il semplice consumo quotidiano, diventando un momento di convivialità e cultura. In questa cornice festosa, non poteva mancare il contributo del liquore Borghetti, che accompagna gli appassionati da oltre un secolo con il suo gusto intenso e avvolgente. Quest’anno, Borghetti celebra questa ricorrenza con un nuovo look, mantenendo però intatta la tradizione che lo rende un prodotto assolutamente unico nel suo genere e, per questo, iconico.

Borghetti, sinonimo di tradizione italiana e artigianalità, ha scelto di rinnovare la sua immagine, presentando una veste più moderna e sofisticata per la sua bottiglia. Questo restyling, pur mantenendo gli elementi distintivi che lo hanno reso celebre nel tempo, porta al centro, ancora più grande, l’inconfondibile stella del marchio, un chiaro richiamo alle sue origini italiane e un omaggio allo stemma nazionale. La nuova etichetta, inoltre, esalta la femminilità, rappresentata attraverso l’immagine di una dea dai capelli composti da preziosi chicchi di caffè, simbolo di forza ed eleganza.

Il cambio di look non riguarda solo l’estetica, ma anche il desiderio di Borghetti di restare al passo con i tempi, abbracciando i nuovi trend pur mantenendo il legame con le sue radici. Questa capacità di coniugare tradizione e innovazione, un vero e proprio mantra per Fratelli Branca Distillerie, rende il liquore di vero caffè espresso Borghetti anche un esempio di eccellenza nel panorama della mixology internazionale, apprezzato sia dai bartender che dagli appassionati.

La storia del liquore Borghetti inizia nel 1860, quando Eugenio Borghetti, nel suo bar presso la stazione di Ancona, creò una bevanda che mescolava caffè, alcol e zucchero. Il risultato fu il Caffè Sport Borghetti, che divenne subito popolare prima tra gli operai impegnati nella costruzione della nuova ferrovia e poi tra i viaggiatori in cerca di una carica di energia prima di affrontare il loro viaggio in treno. Questa creazione, ribattezzata affettuosamente “lu svejari”, la sveglia in dialetto marchigiano, conquistò velocemente i palati di tutta Italia, diffondendosi grazie alla sua ricetta artigianale e all’intenso sapore di vero caffè espresso.

Da allora, il marchio Borghetti ha continuato a crescere, diventando un simbolo di autenticità e qualità. Il formato classico da 3,35 cl, con il tappo rosso e la stella brillante, è diventato un must-have per molti tifosi di calcio, legando la bevanda al mondo dello sport e alla convivialità degli eventi calcistici.

Il segreto del successo di Borghetti risiede nella sua accurata lavorazione. La scelta delle migliori varietà di chicchi di caffè arabica e robusta, combinata con un processo di tostatura tradizionale, permette di ottenere un caffè dall’aroma intenso e dalla fragranza inconfondibile. Il cuore della produzione è rappresentato da una gigantesca caffettiera da 500 litri, che unisce le caratteristiche delle macchine da caffè italiane per garantire un’estrazione perfetta dell’oro nero.

Il risultato è un liquore bruno e limpido, che esalta l’essenza del vero caffè espresso italiano. La ricetta di Borghetti, rigorosamente priva di aromi artificiali, punta tutto sulla qualità degli ingredienti e sulla cura in ogni fase della produzione.

Borghetti, inoltre, è un liquore estremamente versatile. È perfetto da gustare liscio o con ghiaccio, ma le sue caratteristiche lo rendono ideale anche per la creazione di cocktail iconici, come l’Espresso Martini. Questa celebre miscela di Borghetti, vodka e caffè espresso è ormai un classico della mixology, apprezzato nei bar di tutto il mondo.

La giornata internazionale del caffè, potremmo concludere, si presenta come l’occasione ideale per scoprire e riscoprire Borghetti, un liquore che, con il suo nuovo look, continua a celebrare la tradizione del caffè espresso italiano, rimanendo sempre un simbolo di autenticità e innovazione.