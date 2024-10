Cosa si può mangiare come aperitivo con i cicchetti veneziani? Scoprite alcune idee e ricette.

Se siete mai stati a Venezia impossibile che non abbiate assaggiato i cicchetti veneziani, ossia i tipici antipasti tradizionali, simili alle tapas spagnole, i cui ingredienti variano a seconda del periodo dell’anno. Ecco alcune idee per l’aperitivo!

Cicchetti veneziani: idee consigliate per l’aperitivo

Sapete cosa sono i cicchetti veneziani, che sicuramente avrete assaggiato a Venezia? Si tratta di piccoli bocconcini a base di fette di pane (tipo baguette) o polenta farciti con pesce, salumi e formaggi. I cicchetti possono essere gustati in piedi o seduti fuori dalle osterie tipiche veneziane e vengono accompagnati da una bevanda alcolica che può essere un cocktail come il classico Spritz o un bicchiere di vino rosso o bianco. Ecco alcune idee per l’aperitivo con cicchetti veneziani.

Fiori di zucca ripieni di baccalà mantecato

Ingredienti per 6 persone; 500 g di baccalà; 250 ml di latte fresco; 20 fiori di zucca; 2 spicchio di aglio; 2 foglie di alloro; 1 lt di olio di semi di arachidi; 1 bicchiere di olio extra vergine di oliva.

Per la pastella: 100 ml di birra; 100 ml di olio; 100 g di farina 00; 1 albume.

Fate bollire il baccalà precedentemente ammollato e dissalato nel latte con l’aglio e l’alloro per circa 30 minuti.

Lasciatelo raffreddare, eliminate l’aglio e l’alloro e frullatelo aggiungendo a filo l’olio extra vergine di d’oliva fino a raggiungere la giusta mantecatura.

Lavate e asciugate delicatamente i fiori di zucca, eliminate il pistillo interno e farciteli con il baccalà mantecato.

Preparate la pastella disponendo tutti gli ingredienti all’interno di una ciotola e mescolando con una frusta fino a che non avrete ottenuto un composto omogeneo.

Immergete i fiori di zucca farciti nella pastella fino a ricoprirli completamente, poi friggeteli in padella in olio di semi di arachidi ben caldo fino a che saranno ben dorati.

Fateli sgocciolare su un foglio di carta assorbente per fritti e servite.

Crema di zucchine e baccalà

Un’altra idea per le tue ricette di cicchetti veneziani da fare a casa: una morbida e gustosa crema di zucchine da servire insieme all’immancabile baccalà.

Per la Crema di zucchine: Tagliare a cubetti piccoli le zucchine lavate e spuntate.

Sbollentare le zucchine in acqua salata per 5 minuti e farle raffreddare in acqua e ghiaccio.

Scolarle e asciugarle bene.

Trasferire nel mixer le zucchine con la ricotta, il sale, il pepe e un po’ di olio e frullare.

Preparazione del baccalà

Tagliare il baccalà a tranci grossi, spellarlo, diliscarlo e infarinarlo.

Sbucciare e tritare la cipolla insieme con il prezzemolo e i capperi.

Scaldare una padella con un pizzico di olio e disporre i tranci di baccalà con il composto di cipolla, prezzemolo e capperi: unire poi latte, sale e pepe a piacere.

Lasciare cuocere per 20 minuti.

Trasferire il baccalà in una ciotola, aggiungere il burro e mescolare assieme fino ad ottenere un composto denso e compatto.

Infine tagliare la baguette a fettine e disporre su ciascuna un po’ di crema di zucchine e aggiungere il composto di baccalà ancora caldo.

Servire i cicchetti su un tagliere di legno o su un piatto in ceramica.