Cena a quattro mani tra due stelle della cucina mediterranea a Cefalù

Il mondo della ristorazione siciliana si prepara a vivere un evento straordinario. Sabato 25 luglio, alle ore 20, il ristorante Zayt dell’Insulae Resort a Cefalù ospiterà una cena a quattro mani che vedrà protagonisti due chef di fama internazionale: Ignazio Morgante chef di Zayt, e Martina Caruso proprietaria del Boutique Hotel Signum a Salina.

Questa serata rappresenta un ritorno speciale per Martina Caruso, che ha mosso i primi passi nella sua carriera proprio a Cefalù. Oggi, dopo esperienze formative con grandi nomi della cucina italiana e internazionale, torna nella città che ha segnato l’inizio del suo percorso professionale, pronta a stupire il pubblico con la sua cucina contemporanea ispirata al paesaggio eoliano.

Due cucine, un mare comune

L’incontro tra i due chef è un omaggio al Mediterraneo che unisce le coste di Cefalù e Salina. Ignazio Morgante, dopo anni di formazione con Enrico BartoliniCiccio Sultano e altri grandi nomi, ha sviluppato a Zayt una cucina essenziale che guarda al Mediterraneo con suggestioni spagnole e orientali. Martina Caruso, invece, dopo esperienze con Antonello ColonnaPipero e altri, ha riportato a Salina una cucina che interpreta con sensibilità contemporanea gli ingredienti delle isole Eolie.

Il menu della serata

Il percorso gastronomico della serata sarà costruito intorno al mare, con piatti che si alterneranno per mettere in dialogo le rispettive cucine. Martina Caruso proporrà uno dei suoi piatti simbolo, la Bagna càuda e ricci di mare insieme ad altre preparazioni che hanno reso famoso il Signum. Ignazio Morgante presenterà invece alcuni dei suoi piatti più rappresentativi, frutto della ricerca condotta nella cucina di Zayt.

La degustazione inizierà con un cocktail signature e proseguirà con cannolo di baccalàtacos di panella e gamberopolpo e patate come un takoyakiceviche alla pizzaiolamurena con finocchietto di mare e limbardarisotto alle erbe con granchio blu e panna affumicata e alalunga con il suo fondo. Il dessert sarà un viaggio tra Messico e nuvole accompagnato da una piccola pasticceria.

Abbinamenti vinici a sorpresa

Ad accompagnare la cena sarà una selezione di vini ideata dal sommelier Enrico Morsillo. Gli abbinamenti, volutamente a sorpresa, saranno presentati nel corso della serata per stupire gli ospiti con combinazioni inedite e armoniose.

Questa cena a quattro mani rappresenta un’occasione unica per gustare le creazioni di due chef che hanno saputo interpretare con maestria i sapori del Mediterraneo, unendo tradizione e innovazione in un evento che promette di lasciare un segno indelebile nel panorama gastronomico siciliano.