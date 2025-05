Introduzione alla charlotte con le fragole

La charlotte con le fragole è un dolce iconico che rappresenta perfettamente la freschezza e la dolcezza della primavera. Questo dessert, amato da adulti e bambini, è caratterizzato da un aspetto scenografico e da un sapore irresistibile. La preparazione di questo dolce richiede un po’ di pazienza, ma il risultato finale ripaga ampiamente gli sforzi. In questo articolo, esploreremo la ricetta passo dopo passo, fornendo anche alcuni suggerimenti per personalizzare il tuo dolce.

Ingredienti necessari per la preparazione

Per realizzare una charlotte con le fragole per otto persone, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

150 g di farina

100 g di fecola di patate

100 g di zucchero semolato

25 g di zucchero a velo

300 g di fragole fresche

200 ml di panna fresca

40 g di burro

3 tuorli d’uovo

3 albumi d’uovo

Questi ingredienti ti permetteranno di creare una base soffice e leggera, perfetta per accogliere la freschezza delle fragole e la cremosità della panna montata.

Preparazione della charlotte: passo dopo passo

Iniziamo con la preparazione delle basi della charlotte. Per prima cosa, è fondamentale preparare le placche per cuocere i dischi di pasta biscotto. Utilizza uno stampo ad anello e fodera le placche con carta da forno. Monta i tuorli con lo zucchero semolato fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. A parte, monta gli albumi con lo zucchero a velo fino a ottenere una meringa ferma. Unisci delicatamente i due composti, aggiungendo la farina e la fecola setacciate. Distribuisci il composto nelle placche e inforna a 200 °C per circa 10 minuti.

Una volta cotti, lascia raffreddare i dischi e prepara i savoiardi. Questi ultimi saranno utilizzati per rivestire il bordo della charlotte. Frulla metà delle fragole con un po’ di zucchero per ottenere una salsa e taglia le fragole rimanenti a dadini. Monta la panna con un po’ di zucchero fino a ottenere una consistenza ben ferma.

Assemblaggio e decorazione finale

Per assemblare la charlotte, inizia posizionando un disco di pasta biscotto sul fondo dello stampo. Spennellalo con la salsa di fragole e aggiungi uno strato di panna montata, seguito da un po’ di fragole a dadini. Ripeti il processo con un secondo disco e termina con un terzo disco, lasciando la parte zuccherata verso l’alto. Lascia riposare in frigorifero per almeno due ore.

Una volta che la charlotte ha riposato, rimuovi l’anello e la carta da forno. Taglia i savoiardi alla stessa altezza e disponili in piedi lungo il bordo del dolce. Per la decorazione finale, guarnisci la superficie con ciuffetti di panna montata, fragole fresche e foglioline di menta. Questo non solo renderà il dolce ancora più invitante, ma aggiungerà anche un tocco di freschezza.

Abbinamenti e suggerimenti per il servizio

Per accompagnare la charlotte con le fragole, ti consigliamo di servire un vino frizzante e dolce, come il Trento Maximum Demi Sec di Ferrari. Questo vino, con le sue note di frutta esotica e vaniglia, si sposa perfettamente con la dolcezza del dessert. Presenta la charlotte come un’opzione ideale per feste, compleanni o semplicemente per una dolce coccola primaverile.