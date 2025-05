Bevande fresche e innovative

La primavera porta con sé una ventata di freschezza e novità nel mondo gastronomico. Tra le tendenze più in voga, spiccano le bevande alla frutta e ai fiori, perfette per chi cerca un’alternativa ai classici succhi e alle bevande alcoliche. Queste nuove proposte non solo offrono un’esperienza gustativa unica, ma sono anche ideali per chi desidera mantenere uno stile di vita sano. Le bevande frizzanti, come quelle della linea FRUITZ! di Santal, sono realizzate con ingredienti 100% naturali e senza zuccheri aggiunti, rendendole perfette per rinfrescarsi durante le calde giornate primaverili.

Snack leggeri e pratici

Accanto alle bevande, gli snack rappresentano un’altra categoria in forte crescita. Prodotti come le fette di mela Pink Lady® crioessiccate offrono un’alternativa sana e gustosa, senza conservanti né zuccheri aggiunti. Questi snack sono perfetti per essere portati ovunque, dai picnic ai pranzi in ufficio. Inoltre, la nuova Limited Edition di patatine Patatas Nana celebra il centenario del fotografo Mario Giacomelli, con confezioni artistiche che rendono il prodotto ancora più speciale. Queste patatine sono lavorate artigianalmente e senza conservanti, per un gusto autentico e genuino.

Preparazioni culinarie divertenti

La cucina diventa un gioco con le nuove preparazioni che stanno conquistando il mercato. Tra queste, i pesti innovativi e le basi per pizze da maestro, che permettono a chiunque di cimentarsi in ricette gourmet anche tra le mura di casa. La Torta Festa della Mamma di Iginio Massari, ad esempio, è un dolce che unisce tradizione e innovazione, con strati di mandorle, nocciole e un cuore di cremino alla nocciola, il tutto racchiuso in una pregiata scatola di legno. Un vero e proprio capolavoro da assaporare in famiglia.

Innovazione nella pasta

La pasta non è da meno, con nuove forme e ingredienti che promettono di rivoluzionare il modo di cucinare. Il formato Vesuvio, ad esempio, è progettato per trattenere i sughi densi, mentre la Linea tricolore aromatizzata di Pasta Dalla Costa utilizza semole e vegetali di alta qualità, seguendo la tradizione italiana. Queste novità non solo arricchiscono la tavola, ma offrono anche un’opzione sostenibile, grazie all’uso di grano 100% italiano e metodi di produzione eco-friendly.