Cheesecake arcobaleno: ricetta originale, fresca e scenografica

Descrizione

Amate i dolci freschi e cremosi? Vi proponiamo un fantastico dessert estivo che potete preparare in vista di un’occasione speciale. La cheesecake arcobaleno è una torta fredda che non necessita di cottura, composta da una base di biscotti secchi e una cremosa farcia multicolore di mascarpone, panna e formaggio fresco spalmabile. Scoprite come ricrearla passo dopo passo!