Descrizione

La cheesecake cotta con fragole e mascarpone è una deliziosa torta composta da una friabile base di biscotti e da una ricca farcia al formaggio, il cui sapore delicato esalta il gusto intenso della salsa alle fragole. Morbisissima, cremosa e invitante: questa cheesecake è ideale da servire anche nelle grandi occasioni, per festeggiare una ricorrenza speciale o semplicemente per concludere in bellezza un lauto pranzo in famiglia o con gli amici.