Descrizione

Le focaccine allo yogurt in padella senza lievito sono un’alternativa semplice, sfiziosa e veloce alla classica focaccia cotta in forno: non richiedono lunghi tempi di lievitazione e in pochi minuti sono pronte per essere servite. Morbidissime e fragranti: queste focaccine sono ottime da gustare sia calde che fredde, sia come sostituto del pane, sia come antipasto o aperitivo.