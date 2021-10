Descrizione

Le ciambelline fritte di pasta choux sono dei dolcetti deliziosi, molto simili alle zeppole di san Giuseppe, ottime da gustare da sole o da farcire a piacere con della confettura o della crema. Queste friabili ciambelline sono perfette per una merenda in compagnia, ma non solo: potete offrirle come dessert di fine pasto o proporle in un ricco buffet di dolci nelle occasioni speciali.