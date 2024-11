Ingredienti per il ciambellone soffice al limoncello

Per preparare un ciambellone soffice al limoncello, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

300 g di farina 00

200 g di zucchero

3 uova

150 ml di limoncello

100 ml di yogurt bianco

1 bustina di lievito per dolci

Scorza grattugiata di 1 limone

Un pizzico di sale

Preparazione del dolce

Inizia preriscaldando il forno a 180°C. In una ciotola capiente, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi lo yogurt e il limoncello, mescolando bene per amalgamare gli ingredienti. In un’altra ciotola, setaccia la farina con il lievito e il sale, quindi unisci gradualmente gli ingredienti secchi al composto liquido, mescolando delicatamente per evitare grumi. Infine, aggiungi la scorza di limone grattugiata per un tocco di freschezza.

Cottura e presentazione

Versa l’impasto in uno stampo per ciambelle precedentemente imburrato e infarinato. Cuoci in forno per circa 40-45 minuti, o fino a quando uno stecchino inserito al centro del dolce ne esce pulito. Una volta cotto, lascia raffreddare il ciambellone nello stampo per circa 10 minuti, poi trasferiscilo su una gratella per raffreddarlo completamente. Puoi servirlo spolverizzato con zucchero a velo o decorato con una glassa al limone per esaltare il suo sapore.

Conservazione e varianti

Il ciambellone soffice al limoncello si conserva bene avvolto in pellicola trasparente o in un contenitore ermetico. A temperatura ambiente, rimarrà fresco per 3-4 giorni, mentre in frigorifero può durare fino a una settimana. Se desideri conservarlo più a lungo, puoi anche congelarlo, intero o a fette, per circa 2 mesi. Ricorda di lasciarlo scongelare lentamente per mantenere la sua morbidezza.

Il limoncello: un liquore iconico

Il limoncello è un liquore tradizionale italiano, originario della Campania, noto per il suo intenso aroma di limone. Preparato con scorze di limone, alcool, acqua e zucchero, è un ottimo accompagnamento per il ciambellone. Con un contenuto alcolico che varia tra il 25% e il 30%, il limoncello è perfetto per chi ama i sapori freschi e agrumati. Questo liquore è ideale da servire freddo, come digestivo dopo un pasto o per arricchire dolci come il nostro ciambellone.