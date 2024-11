Un onore per la gastronomia italiana

Il 4 novembre scorso, lo chef Ciccio Sultano ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica. Questo onore, conferito dalla Repubblica italiana durante una cerimonia ufficiale a Ragusa, premia i contributi eccezionali nel campo della cultura, delle arti e del servizio alla nazione. Sultano, già insignito di due stelle Michelin, ha dimostrato nel corso degli anni una dedizione straordinaria alla gastronomia italiana, portando la cucina siciliana a livelli internazionali.

Un impegno costante per la Sicilia

Il riconoscimento ricevuto dallo chef Sultano non è solo un tributo alla sua carriera, ma anche un segno di apprezzamento per il suo impegno nel valorizzare il patrimonio culinario della Sicilia. In un’intervista, Sultano ha dichiarato: “Questo riconoscimento è anche per il mio ristorante e per tutte le altre attività che, con grande sforzo, sono riuscito a sviluppare qui e all’estero”. La sua visione creativa e il suo amore per la terra natale si riflettono nei piatti che propone, sempre ispirati ai sapori e alla cultura siciliana.

Un futuro luminoso per le nuove generazioni

Guardando al futuro, Sultano si impegna a continuare a lavorare per creare nuove opportunità per i giovani e i professionisti del settore. “Puntando sulla cucina e sul territorio, voglio contribuire a costruire un domani più luminoso per le nuove generazioni”. La sua dedizione non si limita solo alla cucina, ma si estende anche alla formazione di una squadra unita, che condivide valori di rispetto e dedizione. La brigata di Sultano è un esempio di come il lavoro di squadra possa portare a risultati straordinari, creando un ambiente di lavoro stimolante e produttivo.