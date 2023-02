Come conservare l'aglio per non farlo germogliare: trucchetti, consigli e metodi efficaci per mantenerlo fresco e aromatico per lungo tempo.

L’aglio è un ingrediente diffuso in tutto il mondo, apprezzato per il suo inconfondibile aroma intenso che lo rende un insaporitore e condimento d’eccellenza per piatti salati di ogni genere. Così come la cipolla, lo scalogno e il porro, anche l’aglio è un bulbo appartiene alla famiglia delle Amaryllidaceae, dalle note proprietà benefiche.

Fin da tempi antichissimi, l’aglio viene utilizzato non solo come insaporitore, anche come rimedio e curativo naturale. L’aglio solitamente dura a lungo senza che siano necessari particolari accorgimenti per conservarlo, tuttavia, se riposto in un ambiente eccessivamente umido e caldo, può germogliare e diventare amaro. Ecco alcuni metodi per conservare l’aglio per evitare che germogli.

Come evitare che l’aglio germogli

L’aglio tende a sviluppare i germogli quando viene conservato in un ambiente umido, esposto alla luce del sole e caldo.

In inverno è più raro, ma con l’arrivo della bella stagione non è insolito che l’aglio germogli dopo pochi giorni dall’acquisto, specialmente se si ha la cattiva abitudine di riporlo in frigorifero.

Ecco qualche accorgimento che potete attuare per evitare che l’aglio germogli:

conservate i bulbi interi o gli spicchi d’aglio all’interno di una busta in carta ;

; scegliete un ambiente della casa che non sia fresco e asciutto , lontano da fonti di luce e calore;

della casa che non sia , lontano da fonti di luce e calore; evitate di bagnare gli spicchi d’aglio e sbucciateli solo al momento dell’utilizzo.

Se volete conservare l’aglio in freezer o sottovuoto, leggete la nostra guida su come conservare l’aglio.

Mangiare l’aglio germogliato fa male?

Evitare che l’aglio germogli è utile per evitare che il suo aroma diventi troppo intenso e a far sì che risulti più digeribile, tuttavia va specificato che consumare l’aglio germogliato non fa male, anzi. Germogliando, l’aglio potenzia le sue proprietà antiossidanti, antibatteriche e antinfiammatorie.

In ogni caso, se intendete far consumare anche i germogli dell’aglio, assicuratevi che siano di un bel colore verde brillante, non tendenti al giallo o al marrone: in tal caso, potete rimuoverli facilmente con un coltellino.