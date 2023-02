Descrizione

I ravioli con burro e pancetta sono un gustossisimo primo piatto invernale, ideale da servire in un’occasione speciale per sorprendere i propri ospiti. Questi deliziosi ravioli di pasta all’uovo sono farciti con una delicata crema di patate e parmigiano, che mette in risalto il gusto della pancetta affumicata, utilizzata anche come condimento insieme al burro e alla salvia. Scoprite come prepararli in casa seguendo passo dopo passo la nostra ricetta.