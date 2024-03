Come conservare i limoni senza buccia? Metodi e consigli per mantenere freschi e aromatici i limoni a lungo, anche quando sono privi della scorza.

Capita spesso di utilizzare solamente la scorza dei limoni, specialmente quando si prepara una torta o alcuni dolci tradizionali come la pasta frolla o la crema pasticcera. Sono innumerevoli i piatti sia dolci che salati in cui i limoni non vengono utilizzati per intero, ma fortunatamente ci sono diversi metodi efficaci per conservare la polpa e il succo dei limoni, anche per lunghi periodi di tempo. Tanto risparmio e praticità, zero sprechi. Pronti a scoprire come conservare i limoni senza buccia? Vi sveliamo alcuni trucchetti di cui non potrete più fare a meno!

Come utilizzare e conservare i limoni senza buccia

Partiamo col dire che i limoni senza buccia possono essere utilizzati in innumerevoli ricette. Se vi è capitato di utilizzare la scorza per aromatizzare un dolce o un secondo piatto, potete facilmente riciclare sul momento ciò che rimane per preparare qualche altra pietanza.

Ecco qualche idea:

tagliate la polpa a fettine , rimuovete i semi e realizzate un infuso da sorseggiare caldo o freddo, oppure preparare un ottimo tè freddo al limone ;

, rimuovete i semi e realizzate un infuso da sorseggiare caldo o freddo, oppure preparare un ottimo ; spremete il succo e preparate un’ottima salsa con la quale condirei vostri secondi o contorni, come la citronette o la classica maionese ;

e preparate un’ottima salsa con la quale condirei vostri secondi o contorni, come la o la classica ; approfittatene per sperimentare qualche piatto che non avete mai assaggiato, come il tempeh al limone.

Se non potete utilizzare i limoni senza buccia sul momento, niente paura: potete facilmente conservarli seguendo qualche piccolo accorgimento.

Potete riporre i limoni interi all’interno di un contenitore a chiusura ermetica, dopo averli coperti interamente con della carta da cucina leggermente inumidita: in questo modo, si conserveranno freschi per alcuni giorni.

Se pensate di non riuscire a consumarli in tempi brevi, spremete il succo, filtratelo e congelatelo nei pratici sacchetti per ghiaccioli.