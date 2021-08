Descrizione

Il tè freddo al limone è tra le bevande più dissetanti che possiate sorseggiare in estate, come sostituto delle bevande in lattina e come aperitivo analcolico. Semplicissimo da preparare in casa, potete zuccherarlo a piacere o non dolcificarlo affatto. La scelta del tè è personale: potete spaziare dal tè nero al tè verde, anche in base al momento della giornata. Scoprite subito la ricetta!