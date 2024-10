Perché scegliere il merluzzo congelato?

Il merluzzo congelato è un’ottima scelta per chi desidera un pasto sano e nutriente senza spendere troppo tempo in cucina. Questo pesce è ricco di proteine e povero di grassi, rendendolo ideale per una dieta equilibrata. Inoltre, il merluzzo è versatile e può essere preparato in molti modi, dal forno alla padella, fino alla griglia. La sua consistenza delicata si presta bene a diverse ricette, permettendo di soddisfare anche i palati più esigenti.

Ricette semplici per merluzzo congelato

Una delle ricette più semplici per cucinare il merluzzo congelato è la cottura al forno. Basta preriscaldare il forno a 180°C, adagiare i filetti di merluzzo su una teglia rivestita di carta da forno, condirli con olio d’oliva, sale, pepe e qualche erba aromatica a piacere, come rosmarino o timo. Cuocere per circa 20-25 minuti, fino a quando il pesce risulta tenero e facilmente sfaldabile con una forchetta. Questa preparazione è perfetta per chi cerca un piatto leggero e saporito.

Varianti gustose da provare

Per chi ama i sapori più decisi, una ricetta di merluzzo in padella con pomodorini e olive è un’ottima opzione. In una padella, scaldare un filo d’olio e aggiungere uno spicchio d’aglio. Quando l’aglio è dorato, aggiungere i pomodorini tagliati a metà e le olive. Dopo qualche minuto, unire i filetti di merluzzo congelato e cuocere a fuoco medio per circa 15-20 minuti, girando delicatamente il pesce. Questo piatto è ricco di sapore e può essere servito con un contorno di verdure grigliate o un’insalata fresca.