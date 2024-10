Ritorno dei ladri nella pasticceria L’isola delle rose a Brescia

Un mese di attesa e un nuovo colpo

A distanza di un mese dall’ultimo furto, la pasticceria L’isola delle rose di Blanco, situata in viale Italia a Brescia, è stata nuovamente presa di mira dai ladri. Questa volta, però, il trapper non ha condiviso alcun annuncio ironico sui social, lasciando spazio a un silenzio che fa riflettere. Il locale, noto per le sue creazioni dolciarie, ha subito una spaccata della vetrina, un evento che ha suscitato l’attenzione dei media e dei fan.

La storia della pasticceria

Fino a poco tempo fa, L’isola delle rose era un nome sconosciuto ai più. Tuttavia, grazie al successo del brano di Blanco, il locale ha guadagnato notorietà. La prima incursione dei ladri, avvenuta un mese fa, era stata affrontata con leggerezza dal cantante, che aveva condiviso la notizia sui social in modo ironico. Oggi, invece, il silenzio regna sovrano, e i fan si chiedono cosa stia accadendo.

Il silenzio e la resilienza

Nonostante il nuovo furto, la pasticceria continua a operare. Le storie sui social mostrano che L’isola delle rose è aperta e impegnata nella preparazione di dolci per Halloween. La facciata del negozio, un tempo decorata con i graffiti dell’artista Gioele Corradengo, è ora segnata da un buco sulla porta, temporaneamente “rattoppato”. La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Blanco o della pasticceria lascia spazio a speculazioni, ma i clienti possono comunque gustare le delizie offerte.

Un futuro incerto

Il futuro della pasticceria rimane incerto, ma la resilienza del team è evidente. I dolci, descritti come irresistibili, continuano a richiamare clienti, nonostante le difficoltà. La comunità si stringe attorno a L’isola delle rose, sperando che i ladri non tornino a colpire. La situazione attuale invita a riflettere sull’importanza di sostenere le piccole imprese, soprattutto in tempi di crisi.