Ingredienti per churros senza glutine

Per preparare i churros senza glutine, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma fondamentali. Ecco cosa ti serve:

200 g di farina di riso

250 ml di acqua

50 g di burro

50 g di zucchero

2 uova

1 pizzico di sale

Olio di semi per friggere

Zucchero semolato e cannella per spolverare

Questi ingredienti ti permetteranno di ottenere churros croccanti all’esterno e morbidi all’interno, perfetti per ogni occasione.

Preparazione dell’impasto

Inizia portando a ebollizione l’acqua in un pentolino insieme al burro e al pizzico di sale. Quando il burro si sarà completamente sciolto, aggiungi la farina di riso e mescola energicamente fino a ottenere un composto omogeneo. Togli dal fuoco e lascia raffreddare per qualche minuto. A questo punto, incorpora le uova, una alla volta, continuando a mescolare fino a ottenere un impasto liscio e denso.

Trasferisci l’impasto in una sac à poche con una bocchetta a stella e preparati a friggere i churros. Scalda l’olio in una padella profonda e, quando sarà caldo, spremi l’impasto formando delle strisce lunghe e ondulate. Friggi i churros fino a quando non saranno dorati e croccanti, quindi scolali su carta assorbente.

Servire i churros senza glutine

Una volta fritti, spolvera i churros con una miscela di zucchero semolato e cannella, se desideri un tocco extra di dolcezza. I churros sono deliziosi serviti caldi, magari accompagnati da una cioccolata calda densa per intingerli. Puoi anche variare le salse di accompagnamento: crema pasticcera, panna montata, Nutella o marmellata sono tutte ottime opzioni.

Questi dolcetti sono perfetti per una merenda, un brunch o come dessert dopo un pasto. Se ne avanzano, puoi conservarli in un contenitore ermetico a temperatura ambiente per 1-2 giorni, oppure congelarli e riscaldarli in forno prima di servirli. Prova anche a immergerli in una salsa a base di frutta per un’esperienza gustativa diversa e sorprendente.