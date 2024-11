Introduzione agli gnocchi di erbette

Gli gnocchi di erbette rappresentano un primo piatto autunnale che unisce tradizione e innovazione. Questa ricetta, ispirata ai consigli dello chef Antonio Guida, è perfetta per chi desidera portare in tavola un piatto ricco di sapori e colori. Gli gnocchi, realizzati con ingredienti freschi e genuini, sono arricchiti da un condimento di burro, speck croccante e granella di nocciole, creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e sapidità.

Ingredienti e preparazione

Per preparare gli gnocchi di erbette al burro, speck e granella di nocciole, avrai bisogno di:

400 g di patate

150 g di farina

80 g di fecola di patate

60 g di parmigiano grattugiato

50 g di speck

40 g di nocciole

30 g di burro

Erbette a piacere

Sale e noce moscata

Inizia lessando le patate intere con la buccia per circa 40 minuti. Nel frattempo, taglia lo speck a bastoncini e fallo abbrustolire in una padella fino a renderlo croccante. In un’altra padella, fai appassire le erbette con un filo d’olio per circa 10 minuti. Una volta cotte, strizzale bene e tritale finemente, mantenendo una consistenza rustica.

La cottura degli gnocchi

Dopo aver schiacciato le patate, mescolale con le erbette tritate, la farina, la fecola, il tuorlo d’uovo, il sale, 40 g di parmigiano grattugiato e una grattugiata di noce moscata. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo. Forma dei filoncini e tagliali a segmenti di circa 4 cm, affusolandoli leggermente per ottenere la tipica forma degli gnocchi.

Cuoci gli gnocchi in acqua bollente salata e, una volta che vengono a galla, scolali con un mestolo forato. Passali in una padella con burro fuso e qualche foglia di salvia, mescolando delicatamente per farli insaporire. Servili caldi, completando con lo speck croccante, la granella di nocciole e una spolverata di parmigiano grattugiato.

Varianti e consigli

Questa ricetta è estremamente versatile e può essere personalizzata in base ai gusti. Puoi sostituire le erbette con altre verdure di stagione, come spinaci o bietole, per un sapore diverso. Inoltre, per un tocco di freschezza, considera l’aggiunta di un po’ di scorza di limone grattugiata nel composto degli gnocchi. Non dimenticare di abbinare un buon vino bianco per esaltare ulteriormente i sapori del piatto.