Scopri come realizzare i bignè con crema pasticciera e cioccolato in pochi passaggi.

Ingredienti per la pasta choux

Per realizzare circa 20 bignè, avrai bisogno di:

250 ml di acqua

100 g di burro

1 pizzico di sale

150 g di farina 00

4 uova

Ingredienti per la crema pasticciera

Per la crema pasticciera, procurati:

500 ml di latte

1 bacca di vaniglia

4 tuorli d’uovo

150 g di zucchero

50 g di farina 00

Ingredienti per la crema al cioccolato

Per la crema al cioccolato, ti serviranno:

200 g di cioccolato fondente

2 cucchiai di crema pasticciera

Preparazione della pasta choux

Inizia portando a ebollizione in un pentolino l’acqua, il burro e il sale. Quando il burro si sarà sciolto, aggiungi la farina tutta in una volta e mescola energicamente con un cucchiaio di legno. Continua a mescolare fino a ottenere un composto liscio che si stacca dalle pareti del pentolino. Togli dal fuoco e lascia raffreddare leggermente.

A questo punto, aggiungi le uova una alla volta, amalgamando bene dopo ogni aggiunta. Utilizza una sac-à-poche per formare dei piccoli mucchietti di pasta su una teglia rivestita di carta forno. Cuoci in forno preriscaldato a 200°C per circa 20-25 minuti, fino a quando i bignè saranno dorati e gonfi.

Preparazione della crema pasticciera

In un altro pentolino, porta a ebollizione il latte con la bacca di vaniglia. In una ciotola, sbatti i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungi la farina setacciata e mescola bene. Versa il latte caldo sul composto di uova, mescolando continuamente. Trasferisci il tutto nella pentola e cuoci a fuoco dolce, mescolando sempre, fino a quando la crema si sarà addensata.

Preparazione della crema al cioccolato

Fondi il cioccolato a bagnomaria e unisci due cucchiai di crema pasticciera, mescolando fino a ottenere una crema liscia e lucida. Una volta che i bignè si sono raffreddati, tagliali a metà e farciscili con la crema pasticciera e la crema al cioccolato.

Servire i bignè

I bignè sono un dolce versatile, perfetto per ogni occasione. Puoi servirli come dessert dopo un pasto o come dolcetto per una merenda speciale. Ricorda che la freschezza è fondamentale: è consigliabile consumarli il giorno stesso della preparazione per apprezzarne al meglio la fragranza e la morbidezza.