Scopri come realizzare un piatto ricco e saporito per ogni occasione.

Ingredienti necessari per lo spezzatino

Per preparare un delizioso spezzatino di manzo con funghi champignon, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

800 g di manzo (preferibilmente tagliato a cubetti)

300 g di funghi champignon freschi

1 cipolla grande

2 carote

2 spicchi d’aglio

500 ml di brodo di carne

1 bicchiere di vino rosso

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Erbe aromatiche (rosmarino, alloro, timo)

Preparazione dello spezzatino di manzo

Inizia la preparazione dello spezzatino di manzo con funghi champignon scaldando un po’ d’olio in una casseruola capiente. Aggiungi la cipolla tritata e l’aglio, facendoli rosolare fino a quando non diventano dorati. A questo punto, unisci i cubetti di manzo e falli rosolare su tutti i lati, in modo che si sigillino e mantengano i succhi interni.

Una volta che la carne è ben rosolata, aggiungi le carote tagliate a rondelle e i funghi champignon puliti e affettati. Mescola bene e lascia cuocere per qualche minuto. A questo punto, sfuma con il vino rosso e lascia evaporare l’alcol, quindi aggiungi il brodo di carne, le erbe aromatiche, sale e pepe a piacere.

Copri la casseruola e lascia cuocere a fuoco lento per almeno un’ora e mezza, mescolando di tanto in tanto. La carne dovrà risultare tenera e il sugo denso e saporito.

Servire e conservare lo spezzatino

Una volta pronto, lo spezzatino di manzo con funghi champignon può essere servito in diversi modi. È delizioso accompagnato da purè di patate, polenta o anche semplicemente con del pane croccante per fare la scarpetta. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o per una serata con amici, poiché è in grado di soddisfare i palati di tutti.

Inoltre, lo spezzatino si conserva bene in frigorifero per 2-3 giorni e, anzi, il giorno dopo risulta ancora più buono, poiché i sapori si amalgamano perfettamente. Puoi anche congelarlo in porzioni per avere un pasto pronto in qualsiasi momento. Se desideri un sapore ancora più intenso, prova ad aggiungere un cucchiaio di concentrato di pomodoro durante la cottura.